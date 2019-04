Continua l’ondata di aggressioni omofobe che sta colpendo il Paese. Sempre più spesso a compierle sono dei ragazzini, che operano in gruppo. La Procura per i minori di Catania ha iscritto nel registro degli indagati 11 minorenni. L’accusa è di far parte di un “branco” responsabile di due aggressioni omofobe commesse a dicembre a Vittoria, nel Ragusano.

Aggressioni omofobe nel Ragusano, indagati 11 ragazzini

La polizia ha identificato i ragazzini del Ragusano grazie all’esame di alcune telecamere di videosorveglianza e alcuni di loro hanno ammesso le proprie responsabilità. Nella stessa inchiesta sono indagati anche 2 maggiorenni.

Soltanto qualche giorno fa, i carabinieri hanno arrestato una banda di minorenni, colpevoli di aggressioni razziste sui bus a Roma. Si presentavano in gruppo per accerchiare la loro preda e dopo averla insultata con frasi razziste l’aggredivano con calci, pugni e ginocchiate