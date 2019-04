Grande Fratello 16, i concorrenti misteriosi della prima puntata svelati da un bug

Parte stasera, lunedì 8 aprile, la prima puntata del Grande Fratello 16. Oltre ai concorrenti già annunciati, un bug del sito svela quelli ancora misteriosi. Ecco cosa è successo.

La porta rossa che conduce alla casa del Grande Fratello stasera si aprirà per la sedicesima edizione del reality. A tenere le redini sarà ancora una volta la signora di Canale 5, Barbara D’Urso. Accanto alla conduttrice ci saranno Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi nel ruolo di epinionisti.

Grande Fratello 16, i concorrenti già annunciati

I concorrenti già annunciati del Grande Fratello 16 sono Ivana Icardi (sorella del campione dell’Inter Mauro), Serena Rutelli (figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli), Cristian Imparato (vincitore nove anni fa del talent musicale Io Canto), Kikò Nalli (ex marito di Tina Cipollari) e la professoressa Ambra Lombardo.

Chi saranno i concorrenti misteriosi del GF16?

L’attesa sta per terminare. Durante la serata saranno anche svelati i nomi e i volti del resto del cast che entrerà nella Casa più spiata d’Italia per aggiudicarsi il montepremi di 100.000 euro.

Oltre all’incognita “Lemme” resta da capire chi tra Angela, Audrey, Erica e Daniela entrerà a tutti gli effetti nel cast del reality. I quattro aspiranti concorrenti, infatti, da mercoledì 3 aprile stanno vivendo l’esperienza del “Grande Ranch”. Qualcuno però dovrà rinunciare all’aspirazione di entrare nella casa del Grande Fratello.

Anche quest’anno il pubblico sarà protagonista attivo del programma, grazie alle tantissime iniziative interattive del sito ufficiale www.grandefratello.mediaset.it, dell’app Mediaset Play e dei vari profili social del programma. L’hashtag della nuova edizione è #GF16.

Grande Fratello 16, i concorrenti misteriosi svelati da un bag

I più curiosi hanno però avuto la possibilità di farsi un’idea sui concorrenti misteriosi del Grande Fratello 16. Secondo quanto riporta Fanpage.it, infatti, un bug del sito internet ufficiale della trasmissione avrebbe aperto un varco per scoprire in anticipo chi sono concorrenti del Grande Fratello 16.

Lo avrebbero svelato gli amministratori della pagina Facebook “Isola dei Famosi e Grande Fratello News”. Facendo vari tentativi su alcuni nomi papabili, avrebbero scoperto che alcuni di questi comparivano nelle schede caricate sul sito. Questi i nomi forniti dalla pagina:

Gianmarco Onestini (fratello di Luca Onestini)

Jessica Mazzoli (Ex di Morgan)

Michael Terlizzi (figlio di Franco, ex isolano)

Mila Suarez

Valentina Vignali

Gaetano Arena

Enrico Contarin

Martina Nasoni

Kikò Nalli

Cristian Imparato

Ivana Icardi

Ambra Lombardo

Serena Rutelli

Gennaro Lillio (ex di Lory del santo)

4 del ranch (1 o 2 entreranno)