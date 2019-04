Il Distretto 2120 del Rotary International ha organizzato il convegno dal titolo “Turismo in Sicilia, Tre volte meglio si può“, in programma a Palermo dal 12 al 13 aprile 2019. La promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità in aree turistiche e l’individuazione di una pianificazione strategica finalizzata alla moltiplicazione delle presenze di turisti in Sicilia sono gli argomenti al centro dell’incontro.

Il convegno si svolgerà venerdì 12 e sabato 13 aprile a Palermo, a Palazzo dei Normanni, Sala Mattarella. Venerdì dalle 10 alle 18, Sabato dalle 10 alle 14.

Turismo in Sicilia, a Palermo un convegno su sviluppo e pianificazione

“L’obiettivo è individuare le azioni da intraprendere e i modelli da seguire per triplicare le presenze turistiche in Sicilia entro pochi anni, considerate le enormi potenzialità del suo territorio, anche attraverso delle azioni legislative e operative necessarie al raggiungimento dell’obiettivo stesso”.

Il Convegno propone un nuovo approccio al tema dello sviluppo turistico in Sicilia. Partendo infatti dalla conoscenza e valorizzazione di tutte le iniziative positive che già esistono sul territorio, si punta alla realizzazione di modelli virtuosi da riproporre in tutte le località a seconda delle specifiche peculiarità territoriali.

Nell’ambito delle due giornate di lavori sono previsti, inoltre, dibattiti e momenti di confronto tra amministratori locali, operatori del settore, esperti e rappresentanti istituzionali. Al termine, sarà redatto un documento con le linee guida per lo sviluppo socio-economico del territorio siciliano.

Turismo in Sicilia, gli interventi al convegno

Parteciperanno l’on. Nello Musumeci, presidente della Regione siciliana, l’on. Gianfranco Miccichè, presidente dell’Assemblea Regionale siciliana, gli assessori regionali Sandro Pappalardo e Gaetano Armao, rispettivamente al Turismo e al Bilancio.

Interverranno il dott Giombattista Sallemi Governatore del Distretto 2110 del Rotary International, l’ing. Emanuele Carnevale presidente della Commissione turismo del Distretto 2110, il Sig. Vice presidente della Commissione Distrettuale Turismo Sergio Aguglia, il Prof. Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo. Parteciperanno anche il Prof. Giovanni Ruggeri, Docente di Economia dell’Industria Turistica dell’Università di Palermo, Prof. Marco Platania , Docente in Economia del Turismo dell’Università degli Studi di Catania, il Prof. Filippo Grasso dell’Università di Messina.

E ancora l’Arch. Giuseppe Parello Dir. del Parco Archeologico della Valle di Templi, la Dott.ssa Francesca Spadafora Dir. del Museo Archeologico Salinas, Igor Fedele, Amm. Mediterranea Trekking Tour Operator, il Dott. Matteo Rizzo, Dott. Rosario Gugliotta, Consigliere Nazionale di Slow Food Italia, la Dott.ssa Laura Anello presidente delle vie dei tesori, Rosario Garozzo, Resp. Marketing del Progetto Buona Strada in Sicilia, Emiliano Viola, consulente marketing, Dott. Alessandro Seminara, Consulente ed Esperto in Finanza Agevolata, Dott. Girolamo Contorno, Consulente e Commercialista.

Per info e prenotazioni:rotaryturismoinsicilia@gmail.com; tel. allo 090 98 11 300; whatsapp 337958166.