Champions League, i risultati dei quarti: Son lancia il Tottenham

La Champions League torna in campo per i quarti di finale. Nelle sfide d’andata, con il ritorno la settimana prossima, saranno le inglesi a fare gli onori di casa. Sia il Liverpool che il Manchester United, infatti, giocheranno tra le mura amiche, così come il Tottenham, nel derby col City.

Mercoledì riflettori puntati sull’Amsterdam Arena, dove la Juventus farà visita all’Ajax. Ci sarà Ronaldo, pienamente recuperato, non Chiellini ed Emre Can. Per una Vecchia Signora che vuole continuare a cullare il sogno Champions il più a lungo possibile.

I risultati dei quarti di finale

Liverpool-Porto 0 – 0

Tottenham-Manchester City 0 – 0

Ajax-Juventus

Manchester United-Barcellona