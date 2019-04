Dopo il terremoto Pioli, la Fiorentina ha già scelto il suo nuovo allenatore. Si tratta di Vincenzo Montella, che ha vinto la concorrenza di Eusebio Di Francesco. Una scelta fortemente voluta dalla famiglia Della Valle, che ha di fatto scavalcato l’indicazione del direttore sportivo Corvino, orientato verso il tecnico abruzzese.

Per Montella si tratta di un ritorno. L’ex aeroplanino era già stato alla guida della Fiorentina tra il 2012 e il 2015, costruendo una squadra brillante in Italia e in Europa, dove raggiunse la semifinale di Europa League. Il tecnico campano firmerà un contratto di 14 mesi, fino al giugno 2020, per gettare le basi di un nuovo ciclo in viola.