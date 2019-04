GF16, Cristian Imparato: “Sono gay e voglio un figlio”

Cristian Imparato, concorrente del Grande Fratello 16 ed ex bambino prodigio di Io Canto, ha confermato di essere gay e di desiderare un figlio

Cristian Imparato: l’omosessualità e il desiderio di paternità

La conferma è arrivata dal diretto interessato: all’interno della casa Cristian Imparato, parlando con gli altri coinquilini, ha affermato: “Sono gay, in un contesto come il Gf esce tutto ma non sarei mai andato da nessuna parte a dirlo o a usarla come strategia”. Imparato aggiunge che non ritiene che tale comportamento sia d’aiuto perché “è un continuo etichettare, tu vai in trasmissione a dire sono etero?”.

Ma Cristian Imparato ha anche parlato del desiderio di paternità: “Io sento il desiderio di avere un figlio. Io lo avrò. Se tu non crei un qualcosa di tuo… Per me il mondo è un continuo”. Su questo tema ha detto la sua anche Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari: “Sono d’accordo, sono dalla parte del mondo omosessuale. Oggi esistono le adozioni, l’utero in affitto… Non fare che adesso lo dici e non lo fai, vai avanti!”. Kikò ha aggiunto: “Ricorda che è bello non solo tramandare il tuo cognome, ma anche i tuoi pensieri, crescere una vita secondo i tuoi valori”. “Contribuisci a migliorare il mondo”, ha suggerito Nalli a Cristian Imparato.

Cristian Imparato al centro del gossip

Cristian è tornato a far parlare di sè, non per la musica ma per dei presunti interventi estetici che gli avrebbero cambiato completamente il viso. Alcuni sostengono che si sia rifatto le labbra, gli zigomi e le sopracciglia. Tuttavia, lui ha negato ogni cosa e l’ha fatto diverse volte attraverso i programmi di Barbara D’Urso. Proprio quest’ultima l’ha poi scelto per partecipare al Grande Fratello 16.

Le confessioni su Io Canto

Cristian, nel suo primo giorno di permanenza all’interno della Casa, ha risposto alle domande curiose dei suoi coinquilini sulla sua esperienza e della vittoria a ‘Io Canto’, nel 2010. Il ragazzo ha ammesso di non essere stato un angioletto, come invece appariva in tv. “Non mi comportavo bene quando ho partecipato a Io Canto, ho fatto impazzire tutti lì dentro, in particolare Roberto Cenci. Mi davano le canzoni e io non le imparavo perché volevo fare solo quelle che mi piacevano”.

E poi ancora: “Mi ricordo che arrivai poco prima di una puntata senza aver studiato la canzone che dovevo cantare e Cenci mi ha preso e mi ha chiuso in una stanzetta. In un’ora e mezza l’ho imparata e poi l’ho fatta, ma c’è mancato poco. Si arrabbiavano molto con me”.

Anche nella clip di presentazione Cristian ha esordito: “L’immagine da angioletto morirà definitivamente perché in realtà sono una serpe”.

Le dichiarazioni di Malgioglio e della Tavassi

Nella prima puntata del Grande Fratello 16 andata in onda lunedì 8 aprile, Cristiano Malgioglio aveva detto di aver visto 3 persone gay nella Casa. Barbara D’Urso è intervenuta dicendo: “Che io sappia c’è solo un concorrente gay ed è Cristian”.

A “Pomeriggio Cinque”, la ex concorrente del “Grande Fratello 11”, Guendalina Tavassi è intervenuta in merito alla situazione sentimentale del cantante: “Cristian Imparato ha avuto una relazione con il mio parrucchiere”. Poco convinta era apparsa Barbara d’Urso, che avrebbe risposto all’ex naufraga: “Cristian non ha mai ammesso di essere omosessuale”. “Proprio per quello non avrei voluto dirlo” avrebbe provato a giustificarsi Guendalina. La storia tra i due sarebbe comunque già finita: “Non stanno più insieme, ma so per certo che per un periodo si sono frequentati”. Ultima rivelazione: “Il mio parrucchiere dice che Cristian ha fatto anche le punturine alle labbra e lui le ha baciate”.