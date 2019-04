“Dai tifosi Ajax un approccio partenopeo”, bufera social su Ilaria D’Amico

Bufera social su Ilaria D’Amico. Nel prepartita di Ajax-Juventus, quarto di finale di Champions League, la giornalista e conduttrice di Sky ha espresso una frase che non è piaciuta a molti e i commenti non hanno tardato ad arrivare.

Ilaria D’Amico ha parlato di “approccio quasi partenopeo, da triccheballacche“. La conduttrice si riferiva al clima all’esterno dell’hotel nel quale alloggiavano calciatori e dirigenti juventini ad Amsterdam. L’esplosione di fuochi d’artificio da parte dei tifosi olandesi, durante la notte precedente alla partita, ha infatti disturbato gli ospiti dell’hotel.

In moltissimi non hanno gradito il paragone formulato dalla giornalista. I commenti sui social non hanno tardato ad arrivare. Tra coloro che non hanno apprezzato le parole di Ilaria anche l’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello: “Credo che la redazione di Sky debba chiedere scusa a tutti i napoletani per quanto dice quella sottospecie di giornalista della D’Amico”, ha scritto Borriello sulla sua pagina Facebook.

Foto da Facebook.