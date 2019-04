Si celebra oggi, 14 aprile, la Domenica delle Palme 2019. Papa Francesco benedice le palme e gli ulivi dei fedeli presenti a Piazza San Pietro. In attesa della Santa Pasqua, Bergoglio rievoca la passione di Cristo durante la Messa domenicale.

Domenica delle Palme, Papa Francesco benedice gli ulivi a San Pietro

Papa Francesco è entrato in processione in Piazza San Pietro, dove stamattina presiede la solenne celebrazione liturgica della Domenica delle Palme. In questa occasione di rievoca la Passione del Signore. Al centro della piazza, presso l’obelisco, il Papa benedice le palme e gli ulivi di tutti i fedeli presenti.

Al termine della processione che raggiunge il sagrato, si celebra la Messa della Passione del Signore. Soltanto pochi giorni fa, ancora nel periodo della Quaresima, Papa Francesco ha ricordato su Twitter che “Gesù dalla croce ci insegna il coraggio forte della rinuncia. Perché carichi di pesi ingombranti non andremo mai avanti”.

Presenti molti giovani di Roma e di altre diocesi in Piazza San Pietro, in occasione della ricorrenza diocesana della XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù, sul tema: “Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola” (Lc 1,38).

A celebrare la Messa della Domenica delle Palme insieme a Papa Francesco, anche cardinali, vescovi e sacerdoti.

Immagine frame dalla diretta di Vatican News.