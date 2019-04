Down i social in Europa e Stati Uniti, non funzionano Facebook, Instagram e Whatsapp

Da qualche minuto i principali social network sono down in tutta Eurpopa e negli Stati Uniti. I social della rete dell’imprenditore statunitense Mark Zuckerberg sono out. In particolare, Facebook, Instagram e Whatsapp non rispondono ai comandi degli utenti.

L’unico a resistere ancora una volta è Twitter, generando la classica ilarità attraverso i cinguettii. Sconosciute al momento le cause del problema. Su Twitter gli hashtag “facebookdown”, “instagramdown” e “whatsappdown” sono già trend topic.

Down i social in Europa e Stati Uniti

Fuori uso dunque Facebook, Instagram e Whatsapp che registra il maggior numero di disservizi in Italia, con picchi su Roma, Milano e Palermo e in Europa, tra Londra e Rotterdam. La Repubblica riporta che secondo il sito DownDetector, il guasto – localizzato inizialmente tra Stati Uniti ed Europa – si è poi concentrato soprattutto in Europa e nel sud Est asiatico, in particolare in Malesia. Il sito monitora le segnalazioni degli utenti nel mondo.

Qualcuno, come si legge su downdetector.it, ha provato anche a disinstallare le app. Probabilmente qualche utente ha pensato che il problema fosse legato al proprio telefono, ma non è servito.

Il crash arriva ad un mese esatto dall’ultimo malfunzionamento. Facebook non funzionò in tutto il mondo. Problemi di accesso, di pubblicazione sulle pagine e su messenger: chi non riusciva ad accedere veniva accolto da un messaggio che indicherebbe uno stato di “manutenzione” temporaneo.

“Grazie Twitter per informarmi di tutto, sei l’unica certezza. Zuckerberg datti all’uncinetto!!!“, è solo uno dei tweet presenti sulla piattaforma sociale di Jack Dorsey & Co. Qualcuno, invece, grida al miracolo Zuckerberg, che avrebbe trovato un ottimo escamotage per evitare i messaggi di auguri della Domenica delle Palme, inviati dagli ultra 50enni. “Stavo per buttare il cellulare dalla finestra, quando sono entrata su Twitter e mi sono accorta fosse solo un down“, si legge ancora.