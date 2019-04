E’ in arrivo il prequel di Grease, il celebre musical che fa sognare intere generazioni dagli anni Settanta. Si chiamerà “Summer Loving” e racconterà il primissimo incontro tra Danny Zuko e Sandy Olson. Non tutto il pubblico, però, ha accolto la notizia con entusiasmo e si divide.

“Summer Loving”, è in arrivo il prequel di Grease

Ad annunciare la lavorazione sul prequel di Grease è stata la Paramount Pictures. A cinquantuno anni dal film cult con John Travolta e Olivia Newton John, Tutti coloro che si sono sempre chiesti che cosa sia successo, nel dettaglio, durante le Summer Nights cantate da Danny Zuko e Sandy Olsson all’inizio di Grease finalmente avranno una risposta.

Era il 1978 quando giovani e meno giovani hanno iniziato a sognare e innamorarsi sulla storia di Danny e Sandy. Due giovani così diversi, di estrazione sociale imparagonabile eppure accomunati da una grande intesa. A rendere reale quello che sembrava un sogno impossibili è stato il ballo. La forza della musica, l’intesa di animi e corpi ha scardinato gli stereotipi che ostacolavano una grande storia d’amore.

Secondo quanto riporta Hollywood Reporter a firmare la sceneggiatura è John August. La stessa persona che sta dietro i successi di capolavori come Big Fish e La Fabbrica di cioccolato. E’ stato anche collaboratore di Tim Burton e autore del nuovo live-action di Aladdin diretto da Guy Ritchie e dell’horror Scary Stories to Tell in the Dark prodotto da Guillermo Del Toro.

Grease negli anni non ha mai deluso la Paramount. Basti pensare alle canzoni che ne compongono la colonna sonora e che sono entrate a far parte a pieno titolo della cultura pop. Nel 2016 è arrivato il remake per la tv trasmesso da Fox. Scelte come protagoniste femminili, Julianne Hough, che ha interpretato la dolce (fino ad un certo punto) Sandy e Vanessa Hudgens, entrambe giovanissime e probabilmente molto lontane dello spirito della fine degli anni ’70. Il remake si è portato a casa ben 5 Emmy Awards.

E’ giunto il momento di conoscere la vera storia, quella soltanto annunciata nei frame iniziali del musical. Presto i fan di Denny e Sandy potranno vedere con i propri occhi quello che ha fatto nascere, a loro insaputa, la storia d’amore tra i due.

Non tutto il pubblico, però, ha accolto con entusiasmo la notizia. Ancora non è trapelato alcun dettaglio sugli attori principali e sulle musiche composte per il film. Qualcuno però spera in un cameo di John Travolta e Olivia Newton John. Altri invece sperano che la Paramount non distrugga in bel ricordo del musical con un’opera che potrebbe rivelarsi un fiasco. Nell’attesa, la Paramount promette di annunciare al più presto nuovi dettagli.