Big Little Lies 2: rilasciato il teaser della nuova stagione

La serie tv Big Little Lies sta per tornare: HBO, in corrispondenza al debutto dell’ottava stagione di ‘Game of Thrones’, ha rilasciato il teaser – trailer della serie in arrivo il prossimo 9 giugno.

La produzione rivelazione dell’anno scorso torna nei prossimi mesi con nuovi episodi che continueranno ad indagare il misterioso omicidio che coinvolge il cast di grandi attrici (Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Zoë Kravitz e Laura Dern), a cui si aggiunge un’altra star assoluta: Meryl Streep.

Il teaser

Come si vede nella clip, le cosiddette “Monterey 5“, cioè le cinque donne coinvolte nella morte di Perry (Alexander Skarsgård) su cui si è incentrato il primo ciclo di episodi, cercano di continuare a vivere le loro vite nonostante il peso delle bugie. Nel frattempo arriva in città la madre di Perry, interpretata proprio da Streep, intenzionata a scoprire la verità sulla morte del figlio.

Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Zoe Kravitz e Laura Dern tornano in primo piano per una storia che – come riporta Deadline – esplorerà il senso della menzogna, la fragilità del matrimonio e l’inaspettata solidità delle amicizie, seppur strette in età più che adulta.

FIRST LOOK TRAILER: Big Little Lies S2 Did you want it bad?#BigLittleLies Season 2 coming soon. #BLL2 Publiée par Sky Atlantic sur Dimanche 14 avril 2019

I nuovi episodi

I nuovi sette episodi della serie saranno ancora una volta scritti da David E Kelley (autore di serie culto come Ally McBeal) e diretti dalla regista Andrea Arnold, che sostituirà Jean-Marc Vallée che si era occupato della prima stagione. Il nuovo ciclo di Big Little Lies debutterà negli Stati Uniti il prossimo 9 giugno, ma sarà mandato in onda in contemporanea anche in Italia su Sky Atlantic.

Come riporta Deadline, al momento non ci sono progetti per una terza stagione di Big Little Lies. Il creatore David E. Kelley è convinto che il finale della seconda stagione sia “esplosivo”, al punto da non aver bisogno di un ulteriore sequel.

I premi

Basata sul romanzo di Liane Moriarty, la prima stagione di Big Little Lies è stata un grande successo. Nel 2018 ha vinto 8 Emmy e 4 Golden Globes. La serie ha avuto il pregio anche di mettere al centro un tema delicato come la violenza domestica e gli abusi ed è stata premiata proprio nell’edizione dei Golden Globe dedicata alle donne, subito dopo l’esplosione del caso Weinstein.