Le uova di Pasqua del Trono di Spade disponibili a Milano, ma solo per poco

Tutti i fan de Il Trono di Spade avranno un motivo in più per volere l’uovo di Pasqua quest’anno. Non importa l’età, non si è mai troppo grandi per un uovo di cioccolata. Se poi prende ispirazione alla serie tv più amata e discussa di tutti i tempi, allora non possiamo perderci questo uovo di Pasqua. Arrivano anche in Italia le Dragon Eggs.

Attenzione, però, perché le uova di Pasqua del Trono di Spade sono ordinabili a Milano soltanto dal 15 al 21 aprile. Finora non erano state disponibili in Italia ma le sorprese quest’anno non stanno soltanto dentro ai dolcetti al cioccolato.

Le uova di Pasqua del Trono di Spade disponibili a Milano

Da qualche anno nel Regno Unito invece, in occasione della Pasqua, vengono messe in vendita le uova in stile Game of Thrones. Sono uova di cioccolato che riproducono fedelmente quelle ricevute come dono di nozze da Daenerys della casa Targaryen. Le uova che sono state croce e delizia della pallida protagonista della serie tv.

Per avere del Dragon Eggs dovevamo quindi sperare che qualche amico ci facesse il favore di procurarcele in Inghilterra. Qui, anche quest’anno, il famoso sito di consegne di cibo a domicilio, Deliveroo, ha proposto sul mercato le uova di Pasqua del Trono di Spade.

Ma come sono fatte queste Dragon Egss? Sono uova di cioccolato bianco fairtrade, quindi da commercio equo e solidale, pesano un chilogrammo e sono alte 20 centimetri. Il cioccolato è dipinto a mano con tanto di aggiunta di squame. I principali colori utilizzati sono il verde, il rosso e il viola.

Un ulteriore punto a favore delle uova di Pasqua del Trono di Spade è il prezzo. Nel mercato inglese, infatti, sono vendute a 80 pence, ovvero circa 90 centesimi di euro. Finora, però, la special edition di queste uova era acquistabile soltanto a Londra, Manchester, Leeds e nel temporary restaurant The Hatchery, dal 14 al 21 aprile 2019.

In occasione del debutto dell’ottava stagione del Trono di Spade, trasmessa dal 14 aprile, ecco che anche in Italia arrivano le uova di cioccolata dedicate. Soltanto dal 15 al 21 aprile si potranno ordinare le Dragon Eggs in esclusiva di Deliveroo a Milano, con consegna presso i ristoranti della catena California Bakery.

Ancora, però, non si conosce il prezzo con il quale le uova di Pasqua del Trono di Spade verranno vendute in Italia. Si spera, ovviamente, che si mantenga un prezzo allettante come quello inglese e che nel passaggio da un Paese all’altro, le Dragon Eggs non subiscano rincari proibitivi.