Notre Dame sta bruciando: crollano la guglia e il tetto

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di lunedì 15 aprile nella cattedrale di Notre Dame a Parigi. Lo confermano i Vigili del fuoco francesi e lo testimoniano svariati utenti sui social media. Poco prima delle 20 la guglia è crollata, a seguire anche il tetto. Macron si sta recando sul posto, annullando il discorso previsto alle 20 a reti unificate per discutere del movimento dei ‘gilet gialli’.

I video degli utenti su Twitter

I lavori di restauro a Notre Dame

Come riporta ‘Il Fatto Quotidiano’, un denso fumo nero si sta alzando dal centro di Parigi ed è visibile in gran parte della città. Secondo le prime indicazioni, l’incendio si sarebbe sviluppato da un’impalcatura presente sul posto per i lavori di restauro.

L’emittente Bfmtv riporta che la chiesa è stata evacuata e intorno i pompieri hanno istituito un ampio perimetro di sicurezza. Secondo la stessa emittente sono state dispiegate quattro scale molto alte e due elevatori a braccio.

L’incendio avviene nel primo giorno delle celebrazioni della Settimana Santa che portano a Pasqua. La cattedrale, nel cuore della capitale francese, è una delle costruzioni gotiche più famose del mondo. Fu costruita dall’anno 1163 al 1344.

I messaggi delle istituzioni

Il primo cittadino di Parigi Anne Hidalgo informa gli utenti sui social: “Un terribile incendio è in corso alla Cattedrale di Notre-Dame di Parigi. I pompieri stanno cercando di controllare le fiamme. Siamo mobilitati in loco in stretta connessione con la Diocesi di Parigi. Invito tutti e ciascuno a rispettare il perimetro della sicurezza”.

Un terrible incendie est en cours à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les @PompiersParis sont en train de tenter de maîtriser les flammes. Nous sommes mobilisés sur place en lien étroit avec le @dioceseParis. J'invite chacune et chacun à respecter le périmètre de sécurité. pic.twitter.com/9X0tGtlgba — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) April 15, 2019

“Brucia una parte di noi”. Il presidente francese Emmanuel Macron si esprime così, su Twitter, mentre la cattedrale di Notre Dame è devastata da un enorme incendio. “Notre-Dame in fiamme. Emozione di un’intera nazione. Un pensiero per tutti i cattolici e per tutti i francesi. Come tutti i nostri compatrioti, sono triste stasera nel vedere questa parte di noi che brucia”, scrive Macron.

Anche la cancelliera Angela Merkel piange la cattedrale Notre Dame, avvolta dalle fiamme. “Notre Dame e’ un simbolo della Francia e della nostra cultura europea”, afferma la cancelliera tedesca.

“E’ un dramma”. Sono le parole dell’arcivescovo di Parigi, Michel Aupetit, mentre la cattedrale di Notre Dame viene distrutta da un enorme incendio. La diocesi, come riferisce Le Parisien, al momento non rilascia altre dichiarazioni ufficiali.

“Terrificante incendio alla cattedrale di #NotreDame, crollata la guglia. Un pensiero e un abbraccio al popolo di Parigi. Dall’Italia tutta la nostra vicinanza e tutto l’aiuto che potremo dare”. Lo scrive in un tweet il ministro dell’Interno e vicepremier, Matteo Salvini.