Dopo un primo turno complicatissimo, nel quale era stato a un passo dalla sconfitta, un secondo round in carrozza per Fabio Fognini. L’azzurro, al Masters 1000 di Montecarlo, ha potuto beneficiare del ritiro di Gilles Simon, fermato da problemi fisici che gli hanno impedito di scendere in campo sulla terra rossa del Principato. Per Fogna, agli ottavi, ci sarà Sascha Zverev.

Il tedesco, reduce da una serie di risultati negativi, ha avuto la meglio in due set sulla nuova promessa del tennis, il classe 2000 Felix Auger-Aliassime. Debutto vincente anche per Rafael Nadal, tornato sull’amata terra rossa. Il maiorchino ha letteralmente schiantato Bautista Agut, concedendo appena due game al numero 2 di Spagna.

Domani sarà il giorno degli ottavi di finale, con tre italiani in campo: oltre al già menzionato Fognini, ci saranno anche Cecchinato (con Pella) e Sonego, che sfiderà Norrie. Tre sfide complicate, per motivi diversi, ma tutte più o meno alla portata degli azzurri.