Giornata mondiale della Terra, eventi in 93 Paesi: anche Google la celebra

La Giornata mondiale della Terra si celebra in tutto il mondo il 22 aprile. L’Earth Day è stata istituita dalle Nazioni Unite per sollevare l’attenzione sulla tutela del pianeta. Ben 93 Paesi e 22mila organizzazioni sono coinvolte nella celebrazione di questa giornata, per un totale di un miliardo di cittadini. Anche Google la ricorda con un doodle speciale.

Giornata mondiale della Terra 2019

Il tema della Giornata mondiale della Terra 2019 punta sulle specie minacciate di estinzione e su questo filo conduttore sono numerosissime le iniziative organizzate nei Paesi promotori.

Negli ultimi tempi si è acceso nei giovani un interesse nei confronti della salvaguardia del Pianeta. Sulla scia, infatti degli appelli di Greta Thunberg, la Giornata della Terra assume un significato ancora più forte e, alla vigilia dei suoi 50 anni, si conferma come la più vasta manifestazione ambientalista del mondo.

Il doodle di Google per l’Earth Day

Anche Google celebra la Giornata mondiale della Terra con un doodle speciale dedicato. Si tratta di un viaggio intorno al mondo, alla scoperta delle creature che dimorano il pianeta che chiamiamo “casa”. Nello slideshow si possono vedere 6 interessanti organismi, tra animali e vegetali, e la loro caratteristica principale.

L’Albatro urlatore. Ha l’apertura alare più grande di tutti gli uccelli viventi. Sequoia sempreverde. L’albero più alto del mondo. Paedophryne amauensis. Il vertebrato più piccolo del mondo. Victoria amazonica. Una delle piante acquatiche più grandi al mondo. Celacanti. La specie animale vivente più antica. Collembolo della grotta Krubera. Vive nella grotta più profonda del mondo.

Al termine dello slideshow, un’immagine rappresentativa della Terra accompagnata da una frase. “Qui abbiamo rappresentato solo una piccola parte della diversità, dell’unicità e delle meraviglie che si possono trovare tra le forme di vita sul pianeta che chiamiamo “casa”. Buona giornata della Terra!”.

Gli eventi in Italia

Una serie di eventi distribuiti in diversi giorni, per celebrare la Giornata mondiale della Terra in Italia.

A Roma ci sarà il Concerto per la Terra, dal 25 al 29 aprile; Terracina (Latina) celebra con i 16 chilometri della Pedagnalonga e Napoli con il Festival delle Arti per la Terra, in corso fino al 6 maggio.

In Sardegna, nel Parco Naturalistico Archeologico Sa Fogaia i protagonisti sono gli alberi, i libri lo sono il 26 aprile a Serravalle Scrivia (Alessandria) e le scuole a Capo d’Orlando (Messina).

Il 27 è la volta del concerto organizzato a Seren Del Grappa e le scuole scendono in campo a Tricase (Lecce). Il primo maggio a Cutrofiano (Lecce) seconda edizione della Pedalata per la Terra e si chiude il 5 maggio a Francavilla Fontana (Brindisi) con la Earth Day Run.