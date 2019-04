Il premier Conte a Pechino per il forum sulla Via della Seta

Il premier Giuseppe Conte è arrivato a Pechino, dove si svolgerà un forum sulla Via della Seta. La visita istituzionale dura tre giorni, in occasione del secondo incontro Belt and Road.

“Appena arrivato a Pechino dove in questi giorni si svolge il secondo Belt And Road Forum. La mia visita in Cina sarà anche l’occasione per riprendere il fruttuoso dialogo avviato a Roma con il Presidente Xi Jinping sui numerosi temi di comune interesse #BeltAndRoad #BRF2019″. Lo scrive su twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, pubblicando alcune foto del suo arrivo nella capitale cinese.

Appena arrivato a Pechino dove in questi giorni si svolge il secondo #BeltAndRoadForum. La mia visita in Cina sarà anche l’occasione per riprendere il fruttuoso dialogo avviato a Roma con il Presidente Xi Jinping sui numerosi temi di comune interesse #BeltAndRoad #BRF2019 pic.twitter.com/Mq0clRjsho — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) 26 aprile 2019

Programma del primo giorno

Il programma della prima giornata prevede un incontro con una rappresentanza della comunità italiana in Cina presso l’Ambasciata d’Italia a Pechino. Il presidente del Consiglio, Conte, sarà poi ospite alla cena di benvenuto. La serata è offerta dal presidente della Repubblica Popolare cinese, Xi Jinping, ai Capi di Stato e di Governo stranieri presenti alla seconda edizione del forum sulla Via della Seta.

Gli obiettivi

La Via della Seta è un argomento molto dibattuto negli ultimi tempi. . Il piano infrastrutturale di connessione tra Asia, Africa ed Europa richiede la massima attenzione. Il presidente cinese Xi Jinping promette standard finanziari “di alta qualità” insieme alla “sostenibilità commerciale e fiscale dei progetti perché possano centrare i target”. In apertura dei lavori del secondo Forum della “Belt and Road Initiative”, Xi Jinping, ha detto inoltre di volere “una cooperazione aperta, verde e trasparente” rafforzata dalla “tolleranza zero alla corruzione“. Nel suo discorso non ha menzionato i dubbi espressi dall’esterno sulla cosiddetta “trappola del debito”.

La nuova Via della seta creerà opportunità di sviluppo anche per la Cina, mentre la Cina stessa sta aprendo ulteriormente i suoi mercati al mondo. Il presidente Xi Jinping infatti, al Forum sulla Belt and Road Initiative, ha promesso che, con le esigenze di maggiore apertura, “miglioreremo leggi e regolamenti, la supervisione su mercati e altre aree, libereremo e aboliremo i regolamenti irragionevoli, i sussidi e le pratiche che impediscono la competizione equa distorcendo il mercato”. In più, ci sarà l’accelerata sulla “protezione dei diritti della proprietà intellettuale“.

Foto da Twitter.