Via della Seta, Conte incontra Xi Jinping: firmato il memorandum

Il premier Giuseppe Conte incontra in mattinata il presidente della Cina, Xi Jinping, a Villa Madama a Roma. I due leader hanno firmato il memorandum Italia-Cina che sancisce l’accordo commerciale per la Via della Seta. Il presidente cinese andrà a Palermo per una visita lampo.

In sala erano presenti diversi ministri delle due delegazioni. Per l’Italia, tra gli altri, Luigi Di Maio, Giovanni Tria e Enzo Moavero. Dietro il tavolo della firma le bandiere italiana, europea e cinese.

Luigi Di Maio e il presidente della National Development and Reform Commission, He Lifeng, hanno firmato il Memorandum d’Intesa tra Italia e Cina sulla collaborazione nell’ambito della “Via della Seta Economica” e dell’ “Iniziativa per una Via della Seta marittima del 21° secolo.

Nella mattinata di venerdì il presidente cinese ha incontrato le massime cariche del Governo italiano. Durante il colloquio con Sergio Mattarella, il capo dello Stato ha chiesto a Jinping una cooperazione “rafforzata” Italia-Cina con le nuove intese sul commercio ed un “confronto costruttivo sui diritti”. Jinping, dal canto suo, ha parlato di “partnership strategica” con l’Italia, sottolineando che ci saranno “scambi commerciali e investimenti nei due sensi”.

La giornata di ieri ha previsto l’incontro di Xi Jinping con il capo dello Stato Mattarella, e poi con i presidenti di Senato e Camera, Casellati e Fico. In serata c’è stata una cena di Stato al Quirinale con 170 invitati. A chiudere l’evento un concerto di Andrea Bocelli.

Foto frame da video Facebook pubblicato da Giuseppe Conte.