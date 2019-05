Luigi Di Maio e Virginia Saba: “Non ci sono mai ma la notte dormiamo insieme”

Continua la storia d’amore tra Luigi Di Maio e Virginia Saba. Il vicepremier del Movimento 5 Stelle racconta a “Stasera Italia” la sua vita di coppia con la nuova fiamma.

Malgrado la lontananza per gli impegni di entrambi, la relazione sembra andare a gonfie vele: “La critica politica della mia compagna? Che non ci sono mai. Siamo ancora in fase luna di miele, non conviviamo ma quando possiamo ci vediamo e stiamo insieme a casa. Quando può lei mi raggiunge: e sono molto contento di questo perché mi dà forza”.

Luigi Di Maio e Virginia Saba: “La notte dormiamo insieme”

Gli impegni politici sono pressanti, e il tempo da dedicare alla vita privata è ridotto all’osso per Luigi Di Maio. Così, confessa a “Stasera Italia”, il momento per stare insieme a Virginia Saba è la notte: “Ci vediamo sempre, dormiamo insieme, almeno la notte è il momento in cui si riesce a stare un po’ insieme” racconta ai microfoni di Barbara Palombelli.

La storia d’amore con la bella Virginia procede a gonfie vele: “Stiamo insieme da qualche mese, sono molto innamorato, siamo ancora nella fase della luna di miele”, racconta il vicepremier. L’unica nota stonata in una storia d’amore altrimenti perfetta, è il poco tempo da dedicare alla coppia: “Una critica che mi fa? Che non ci sono mai” svela Di Maio, che prosegue: “Non conviviamo ma quando possiamo stiamo insieme a casa. Ci vediamo sempre, dormiamo insieme”.

L’inizio della storia

Luigi Di Maio, M5S, durante Pomeriggio Cinque di circa due mesi fa ha rivelat a Barbara d’Urso il suo amore per Virginia Saba. “Ci siamo conosciuti due mesi fa… stiamo bene insieme… spero duri il più a lungo possibile perché sto bene con lei… Se mi vedete felice sapete perché…”, i due sono usciti allo scoperto.

“Sto attraversando un periodo molto bello e sono felice. Racconterei con piacere la gioia che proviamo ma per lui è un momento delicato e voglio che stia sereno… Mi sono innamorata del suo coraggio e della sua dolcezza…”, è così che Virginia si confida col quotidiano La Stampa. Dopo essere entrati al Teatro dell’Opera di Roma mano nella mano, non si sono più separati, lei, giornalista e assistente parlamentare della deputata M5s Emanuela Corda, in un abito blu di velluto con scollo sulla schiena e Di Maio in giacca e cravatta, sorridente come non mai.