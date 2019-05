Sara Carbonero operata per un tumore, paura per la moglie di Casillas

Paura per la moglie di Iker Casillas. Sara Carbonero infatti è stata operata per un tumore. Lo ha comunicato la stessa giornalista sui social.

“Non ci siamo ancora ripresi dallo spavento, che la vita ci sorprende di nuovo. Questa volta è toccato a me, a causa di una parola di sei lettere che faccio fatica a scrivere”. Sara Carbonero, giornalista sportiva spagnola e moglie di Iker Casillas, che a inizio maggio è stato ricoverato per un infarto, rivela via Instagram di essersi sottoposta pochi giorni ad un intervento chirurgico dopo che, in seguito ad alcuni esami clinici, le è stata riscontrata la presenza di un tumore maligno ovarico.

Sara Carbonero operata per un tumore

“Tutto è andato bene, fortunatamente l’abbiamo preso in tempo ma ho ancora qualche mese di lotta mentre continuo il trattamento. Sono calma e fiduciosa che tutto andrà bene – scrive la reporter -. So che la strada sarà dura ma anche che avrà un lieto fine“. Poi i ringraziamenti all’équipe medica e alla famiglia e agli amici che la stanno supportando in questo periodo delicato. Periodo nel quale, conclude Carbonero, “chiedo ai miei colleghi giornalisti il rispetto e la comprensione con cui mi hanno sempre trattato, specialmente nei momenti difficili”.