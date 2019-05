Wanda Nara si fa mora. Un cambiamento radicale per la bionda moglie e manager del calciatore Mauro Icardi.

Una rivoluzione estrema per il suo look. Wanda Nara dice addio alle lunghe chiome bionde da vamp e punta sul castano con frangetta. Le foto sono subito condivise sui social e i follower si scatenato.

Wanda Nara si fa mora, un cambiamento radicale

“Los cambios son para los valientes , los cobardes no cambian nada .. Hola morocha”. Wanda Nara accompagna con questa frase la prima fotografia con i nuovi capelli postata su Instagram. “I cambiamenti sono per i coraggiosi, i codardi non cambiano nulla”, scrive.

Da un lato c’è chi apprezza Wanda Nara anche con i capelli castani e la frangetta. Non mancano infatti commenti di apprezzamento per il nuovo look. La sua bellezza, insomma, non conosce limiti. Non sarà il colore dei capelli ad essere determinante.

Lo sguardo è sempre lo stesso, profondo e sensuale, ma è messo ancora di più in risalto dal nuovo colore. In molti però si chiedono se quello di Wanda Nara sia un cambiamento reale o se si tratti di una parrucca.

E’ tutto da scoprire. Contemporaneamente sul red carpet del Festival di Cannes, Chiara Ferragni sfoggia un taglio radicale di capelli che insospettisce i fan. In quel caso, ai più attenti, non è sfuggita la classica cuffietta per parrucche all’attaccatura del capelli. Sarà lo stesso anche per Wanda Nara? Sono i suoi veri capelli o è una parrucca.

In ogni caso Wanda Nara sfoggia un look diverso e i dubbi che salgono alla mente sono tanti. Si dice che quando una donna decide di cambiare radicalmente l’hairstyle, ci siano di mezzo dei problemi di cuore. Chissà cosa ha combinato Mauro Icardi.

Foto dal profilo Instagram di Wanda Nara.