Europee 2019, Google dedica un doodle in cui risponde a tutte le possibili domande

Il 26 maggio 2019 è il giorno delle Elezioni Europee in Italia. Le urne sono aperte dalle 7 del mattino alle 23. Mentre con il voto è in gioco la stabilità del Governo, Google dedica un doodle alla giornata.

Cliccando sulla famosa scritta “Google” si avrà risposta a tutte le possibili domande. In questo caso la home del motore di ricerca mostra una scheda elettorale che sta per entrare in una scatola su cui campeggia la bandiera europea al posto della seconda lettera “o”.

Vediamo adesso nel dettaglio quali sono le domande e le risposte presentante da Google per la giornata delle Elezioni europee in Italia.

Come votare

La schermata mostra subito un box in cui si spiega la parte più importante, cioè “come votare”. Qui si fa una sorta di riassunto di tutti gli elementi salienti. Si legge quanto segue.

“Le elezioni europee si terranno in Italia il 26 maggio 2019. Chiunque abbia compiuto 18 anni potrà votare; per candidarsi è invece necessario avere compiuto 25 anni. È possibile votare per i candidati italiani anche dall’estero, nei Paesi membri dell’UE, nel rispetto di determinate condizioni. I cittadini italiani residenti in un paese UE possono scegliere in alternativa di votare nel paese UE di residenza, secondo le modalità consentite e nel rispetto delle regole vigenti nel paese (vedi sotto: come posso votare in altri paesi?)”.

Qual è la data delle elezioni?

“In Italia si vota domenica 26 maggio 2019, dalle ore 7:00 alle 23:00”, scrive Google.

Dove si può votare?

Per rispondere alla domanda “dove si può votare?”, Google scrive quanto segue.