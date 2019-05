Europee 2019, urne aperte in tutta Italia: in gioco la stabilità del Governo

Urne aperte in tutta Italia per le Elezioni europee 2019. Si vota dalle 7 alle 23. In gioco anche la stabilità del Governo a maggioranza giallo-verde. Nell’ultima campagna elettorale, infatti, sono emersi sempre più scontri tra Movimento 5 Stelle e Lega.

Sono 51 milioni i cittadini chiamati alle urne. Intanto nell’Unione europea si disputa anche la sfida finale tra europeisti e sovranisti. Si ridisegnano tutti i top job europei: dalle poltrone di Parlamento e Commissione a quella della Bce.

In Italia si vota anche per le Regionali in Piemonte, con la sfida a Chiamparino della Lega, e in 3.800 Comuni, di cui 27 capoluogo di provincia. Amministrative in alcune grandi città come Firenze, Perugia, Campobasso, Potenza, Bari, Livorno, Bergamo, Modena, Reggio Emilia e Lecce. Contemporaneamente anche le elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali 04 (Trento) e 06 (Pergine Valsugana) della XXVIII Circoscrizione Trentino-Alto Adige.

Europee 2019, in gioco la stabilità del Governo

Queste consultazioni europee assumono sempre di più un profilo da elezioni politiche. Il Governo giallo-verde sembra in bilico e l’esito del voto di oggi, domenica 26 maggio, sarà determinante.

Sono tante le domande in sospeso. Il governo Conte rimarrà in carica? La coalizione gialloverde sarà ancora maggioranza nel Paese? La Lega sfonderà o meno quota 30%? La seconda forza politica sarà il Movimento Cinque Stelle o il Pd? E Forza Italia resterà sopra la soglia del 10%? Questi quesiti hanno animato la vigilia del voto, giornata di silenzio elettorale.

Ad agitare ancora di più le acque dello scontro politico, il fallimento di Mercatone Uno. Ben 55 punti vendita in tutta Italia hanno abbassato la saracinesca e 1800 dipendenti rischiano il posto di lavoro. Uno choc per il governo, tanto che il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, annuncia di aver anticipato a lunedì il tavolo sulla vertenza al ministero.

Matteo Salvini però, il suo collega vicepremier, lo brucia sul tempo. “Mi impegnerò personalmente incontrando sindacati, lavoratori, fornitori e proprietà, non si possono lasciare dipendenti a casa senza rispettare gli impegni presi”, dice sui social il ministro dell’Interno.

Pd e sinistra all’attacco chiedono al capo politico dei Cinque Stelle di riferire in Parlamento. Anche Giorgia Meloni (FdI) chiede al governo “un intervento tempestivo”