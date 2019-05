A dodici mesi dal sogno, il Roland Garros 2019 è un incubo per Marco Cecchinato. Il tennista palermitano, semifinalista lo scorso anno, si è arreso al primo turno al francese Nicolas Mahut, dopo esser stato avanti di due set. Un colpo durissimo anche per la classifica, con Cecchinato che uscirà dai primi 40 del ranking ATP al termine del torneo parigino.

Debutto in scioltezza, invece, per Roger Federer, che ha eliminato in tre set l’azzurro Lorenzo Sonego. Out anche Thomas Fabbiano, battuto da Cilic, mentre Matteo Berrettini ha portato a casa l’unica vittoria italiana di giornata, rimontando un set di svantaggio a Pablo Andujar.

Nel torneo femminile, subito out Angelique Kerber, mentre Belinda Bencic non ha avuto problemi a guadagnarsi il pass per il secondo turno. Vince in rimonta la campionessa 2016 Garbine Muguruza, dopo aver perso il primo set con la Townsend.