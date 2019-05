Appalti truccati al porto di Napoli, 6 arresti per corruzione

Appalti truccati al porto di Napoli. La Guardia costiera ha arrestato sei persone tra cui funzionari dell’Autorità Portuale di Napoli e imprenditori. Secondo l’ordinanza, emessa dal Gip di Napoli su richiesta della Procura, gli indagati sarebbero colpevoli di reati contro la Pubblica Amministrazione.

Appalti truccati al porto di Napoli

I reati contestati sono associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di corruzione, turbativa d’asta e frode in pubbliche forniture commessi nell’ambito delle gare di appalto bandite dall’Autorità di sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ( già Autorità Portuale) per l’esecuzione di importanti lavori edili e strutturali presso il Porto di Napoli.

Delle persone colpite dalle misure cautelari sei sono agli arresti domiciliari e per uno è scattata la misura interdittiva.