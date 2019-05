Wanda Nara e Icardi festeggiano l’anniversario di nozze con 5.000 rose rosse

L’amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi va a gonfie vele. I due festeggiano il loro quinto anniversario di nozze e lo fanno con 5.000 rose rosse.

Wanda Nara e Icardi festeggiano l’anniversario di nozze

I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per Mauro Icardi e il futuro nerazzurro, ma il bomber non ci pensa e festeggia con Wanda Nara i primi cinque anni di matrimonio. Il rigore sbagliato contro l’Empoli è già dimenticato e la sexy argentina non solo lo ha coccolato sui social e in tv, a casa 5.000 rose rosse e tanta passione.

Da manager e moglie innamorata, Wanda Nara ha fatto di tutto per mettere una pezza sopra al rigore sbagliato da Icardi. “A volte non bastano 124 goal a 26 anni… a volte il calcio ti mette a dura prova” aveva scritto sui social. “Succede di sbagliare un rigore, succede a chi ha le p… di batterlo”, ha ribattuto in tv.

Le 5.000 rose rosse per Wanda

Adesso però è tutto dimenticato. Al centro c’è la relazione e il matrimonio felice tra Wanda Nara e Mauro Icardi.

“La vita non deve essere perfetta per essere meravigliosa” ha scritto Icardi dopo la partita che ha fatto volare l’Inter in Champions, ma la festa vera è arrivata qualche ora più tardi nel salotto di casa. Migliaia di rose rosse distribuite nell’attico davanti a San Siro tra petali e percorsi d’amore, fotografie ricordo e un “Te amo” da favola. Mauro e Wanda posano davanti ai fiori stringendosi, sempre più all’unisono fuori e dentro il campo.