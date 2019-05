Il rapper Valee dipinge in suo chihuahua di rosso: le polemiche sui social – VIDEO

Il rapper Valee Taylor, in arte Valee, dipinge il suo chihuahua di rosso e posta un video sui social. Le polemiche non hanno tardato ad arrivare.

Il piccolo animale sembra impaurito e niente affatto a suo agio Nel video, infatti, si vede il chihuahua dipinto di rosso che cammina sull’asfalto, a detta di chi punta il dito contro, infuocato, di Chicago.

Una bufera social si abbatte sul suo padrone, il rapper Valee. Non soltanto per la crudeltà e i pericoli della tintura sul cane ma anche per la possibile temperatura dell’asfalto. Il padrone del chihuahua però non teme di ridicolizzarlo.

Ai follower il video non piace per niente e giù di commenti avvelenati. “Il cane non è un accessorio fashion”, è il commento più pacato ricevuto sui social.

L’artista però non si lascia intimorire e passa subito sulla difensiva.”Si tratta di un colorante vegano non commestibile – ha precisato, – niente prodotti chimici e tossici e poi qui sono 60° Fahrenheit”. Cioè una temperatura di 15° Celsius.

Fan e animalisti non si lasciano convincere dalla giustificazione del rapper. “Anche se si tratta di una tintura vegana non è comunque adatta a un cane”, continua l’accusa.

Valee Taylor, comunque, non ha rimosso il video del suo Cliff Notez dipinto di rosso. Così la pioggia di insulti e attacchi su di lui non si ferma. Gli utenti dei social sono scatenati in difesa del piccolo chihuahua.