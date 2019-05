Un anno dopo Marco Cecchinato, un altro siciliano sogna al Roland Garros. Salvatore Caruso, ventiseienne nativo di Avola, si è guadagnato il pass per il terzo turno dello Slam parigino. Niente male per chi, fino a lunedì, aveva vinto una sola partita nel circuito ATP, e mai a livello major. Due vittorie non da poco, quelle ottenute da Salvo: dopo lo scalpo di Munar, si è preso addirittura quello di Gilles Simon, ex Top 10.

Caruso, così, si regala un terzo turno da favola: affronterà il numero 1 del ranking Novak Djokovic, se non sul campo centrale almeno sul Suzanne Lenglen, dove il serbo oggi ha eliminato agevolmente Laaksonen.

Terzo turno meno sorprendente, ma ugualmente importante, per Fabio Fognini, deciso ad alimentare i propri sogni di Top Ten. Un successo arrivato in quattro set contro Facundo Delbonis, quando le tenebre cominciavano a calare sul circolo dei Moschettieri. La corsa è su Karen Khachanov: arrivare un solo turno più in là del russo dovrebbe bastare per il debutto tra i primi dieci, a meno di exploit di Coric e del Potro. Venerdì, il Fogna se la vedrà con Bautista Agut, un cliente mai agevole.