Katy Perry bionda e hippie nel nuovo singolo ‘Never Really Over’

Katy Perry torna sulle scene con un nuovo singolo ‘Never Really Over’, scritto insieme a Zedd, Dan Haywood, Leah Haywood, Dagny, Gino Barletta, Michelle Buzz, Jason Gill, Hayley Warner e prodotto da Zedd e Dreamlab.

Il video che accompagna il pezzo è stato girato vicino Malibu (California) con Philippa Price (già regista di St. Vincent, BANKS).

A proposito della canzone Katy dice: “Tutte le nostre relazioni – che siano i grandi amori o le storie fallite – diventano parte di noi, tanto che non si potranno mai dire finite veramente. E se accettiamo sia la luce che il buio che ne conseguono, potremmo accorgerci che è proprio l’oscurità a riportarci a risplendere”.

La carriera

L’esordio di Katy in Capitol Records risale al 2008 con l’album One Of The Boys, ma per la consacrazione da superstar arriva nel 2010, con l’uscita di Teenage Dream con cui piazza ben 5 singoli estratti tutti alla prima posizione in classifica. Prism, uscito nel 2013, ha venduto invece più di 12.5 milioni di copie in tutto il mondo grazie al successo dei singoli ‘Roar’, ‘Firework’ e ‘Dark Horse’, che hanno tutti superato la soglia dei 10 milioni in termini di canzoni vendute e streammate, tale per cui Katy diventa la prima artista a guadagnarsi ben 3 RIAA Digital Single Diamond Awards. Witness, invece, è il terzo album di Katy che debutta al numero 1 della Billboard Top 200, aggiudicandosi il record per ‘disco più venduto in una settimana’ da un’artista donna nel 2017. Fino ad accumulare più di 5 miliardi di stream in tutto il mondo ed oltre 3 milioni di dischi venduti.

Nei suoi 10 anni in Capitol Katy ha raggiunto oltre 35 miliardi di streaming in tutto il mondo e ha venduto oltre 45 milioni di album e 135 milioni di canzoni. Tale per cui, ancora oggi, è il personaggio più seguito su Twitter grazie al superamento di ben oltre 100 milioni di follower. Katy è la prima artista donna che con 4 video ha superato un miliardo di view ciascuno: ‘Firework’ e ‘Last Friday Night’ hanno oltre un miliardo di view, mentre ‘Roar’ e ‘Dark Horse’ hanno superato ben 2 miliardi.