È il suo giorno. L’Inter ufficializza l’arrivo di Antonio Conte come nuovo allenatore sulla panchina nerazzurra. Soltanto ieri, ma maggio, era arrivata la comunicazione dell’esonero di Luciano Spalletti.

L’Inter ufficializza l’arrivo di Antonio Conte come nuovo allenatore

La società accoglie il nuovo tecnico con entusiasmo. “Ad Antonio il più caloroso benvenuto nella nostra grande famiglia”, si legge sul sito. “Conte inizia il suo viaggio con l’Inter: due entità con lo stesso obiettivo, quello della vittoria. La sfida del nuovo allenatore è la stessa di tutto il mondo nerazzurro: tornare nell’elite del calcio europeo”.

Anche Antonio Conte non può che essere soddisfatto del nuovo ruolo che gli è stato assegnato. “Inizia un nuovo capitolo della mia vita, sono entusiasta“, commenta Conte. “Cercherò con il lavoro di ricambiare tutta la fiducia che il presidente e i dirigenti hanno riposto in me. Ho scelto l’Inter per la società, per la serietà e l’ambizione del progetto. Per la sua storia. Mi ha colpito la chiarezza del club e la voglia di riportare l’Inter dove merita”.

L’entusiasmo e le attese per il nuovo allenatore nerazzurro si estendono fino ai piani alti della società. “Sono sicuro che Conte sia uno dei migliori allenatori che esistano“, afferma il presidente dell’Inter Steven Zhang. “Sono certo che ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo, a realizzare la nostra missione che è sempre la stessa: riportare questo club tra i migliori al mondo”.