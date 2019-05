Spalletti esonerato dall’Inter, inizia l’era Conte

Luciano Spalletti esonerato dall’Inter. Il Club lo comunica ufficialmente in una nota. Inizia così l’era Conte, che sarà annunciato domani. Per l’Inter inizia l’era Conte Dopo due stagioni e due qualificazioni Champions è finita l’avventura tra l’Inter e Luciano Spalletti. L’esonero è diventato ufficiale e i nerazzurri hanno già scelto Conte che sarà annunciato domani. Nelle prossime settimane, riporta TgCom24, Marotta tratterà con il tecnico toscano la buonuscita visto il contratto fino al 2021. Nel breve comunicato si legge: “Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme”.

Conte ha già iniziato a lavorare con i nerazzurri e sabato sarà con Marotta e tutta la dirigenza nerazzurra al Wanda Metropolitano per assistere alla finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham. Spalletti esonerato dall’Inter

“FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia Spalletti per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme”. Così in una nota l’Inter comunica che Luciano Spalletti non guiderà la squadra nerazzurra nella prossima stagione.