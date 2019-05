Serie A, i risultati della 37a giornata: apre Frosinone-Chievo

Ultima giornata di Serie A con ancora verdetti pesanti da emettere. La corsa per la Champions e quella per la salvezza sono pronte a infiammare il 38° turno. Ad aprire il weekend, al contrario, le sfide tra squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato. Alle 18 le due retrocesse Frosinone e Chievo salutano la massima serie, in serata il Napoli fa visita al Bologna.

Tutte domenica sera, invece, le gare più calde- Atalanta e Inter puntano ad assicurarsi un posto in Champions battendo Sassuolo ed Empoli, mentre il Milan, che affronta la SPAL, deve sperare in un passo falso delle avversarie.

I risultati della 38a giornata

Frosinone-Chievo 0 – 0

Bologna-Napoli

Torino-Lazio

Sampdoria-Juventus

Atalanta-Sassuolo

Cagliari-Udinese

Fiorentina-Genoa

Inter-Empoli

Roma-Parma

SPAL-Milan