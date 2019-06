Un’altra vittoria importante, con vista sulla Top 10. Fabio Fognini ha centrato l’accesso agli ottavi di finale del Roland Garros, eliminando in quattro set Roberto Bautista Agut nel match di terzo turno sul Suzanne Lenglen. Un successo arrivato nonostante i problemi alla caviglia che hanno condizionato il ligure, costringendolo all’intervento del fisio. Il Fogna, però, ha mantenuto i nervi saldi e, dopo aver ceduto il terzo parziale, ha subito ripreso il controllo del match.

Tra Fognini e il ritorno a quei quarti di finale raggiunti (e non giocati per infortunio) solo nel lontano 2011, c’è adesso Sascha Zverev. Il tedesco, che non sta esprimendo il suo miglior tennis, ha chiuso solo in cinque set contro Dusan Lajovic. Insomma, il momento è propizio, e Fabio sa che, a trentadue anni, potrebbe non avere un’altra occasione simile per entrare nei primi 10 del ranking.

Esce di scena, invece, l’altro italiano rimasto in corsa al Roland Garros, Salvatore Caruso. Il siracusano ha ceduto in maniera piuttosto netta a Novak Djokovic, numero 1 indiscusso e prima testa di serie del torneo. Resta la grande soddisfazione di aver superato due turni sulla terra rossa parigina e di poter rilanciare così una carriera che faticava a decollare negli ultimi tempi.