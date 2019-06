Robert Pattinson è il nuovo Batman, la conferma ufficiale di Warner Bros

Robert Pattinson è il nuovo Batman. La conferma ufficiale arriva dalla Warner Bros. A rivelarlo è il magazine Variety.

L’attore di “Twilight“, quindi, sarà l’erede di Ben Afflek nel nuovo film “The Batman” di Matt Reeves. Dopo un lungo testa a testa con Nicholas Hoult, Robert Pattinson ha raggiunto un accordo con la Warner Bros per interpretare il nuovo Bruce Wayne. Dall’inizio Pattinson è stato considerato il favorito per il ruolo. Dopo settimane di indecisione e diversi provini in costume è arrivata la conferma.

“The Batman” al cinema nel 2021

Il film “The Batman” dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche il 25 giugno 2021. Sarà prodotto da Dylan Clark che ha collaborato con il regista e sceneggiatore Reeves nei due film de “Il Pianeta delle Scimmie”.

Non sono stati ancora rivelati dettagli specifici sulla trama, ma si dice che sarà un racconto noir che metterà in evidenza le capacità investigative di un giovane Bruce Wayne, che non sono state esplorate in profondità nei precedenti film di Batman. Per quanto riguarda i cattivi, Matt Reeves ha dichiarato che in The Batman tornerà Penguin, il Pinguino, con la sua banda di ladri.

Un possibile compagno per Batman

Seppur manchino ancora alcuni dettagli, sembra tutto pronto per il nuovo eroe di Gotham. Mancherebbe soltanto il suo fedele alleato, Robin. E proprio a tal proposito, Forbes ha rivelato che uno dei colleghi più amati dell’Uomo Pipistrello potrebbe fare il suo debutto nel film di Matt Reeves.

Secondo le prime indiscrezioni infatti, Robin sembrerebbe essere uno dei tanti volti noti presenti nello script del cinecomic. Non si sa ancora se verrà introdotto alla fine del film, magari in vista di un sequel, o se farà da braccio destro a Batman nel corso della sua avventura.

Quello che è certo è che questa notizia giunge piuttosto inaspettata. Dal momento che il film di Reeves sarà una origin story con protagonista un giovane Bruce, sembrava improbabile che l’eroe avesse già al suo fianco Robin.