Roland Garros, maratona Wawrinka. Ai quarti c’è Federer

Stan Wawrinka è tornato, e lo ha fatto in grande stile. Al termine di una maratona di cinque set e cinque ore di gioco contro Stefanos Tsitsipas, lo svizzero ha staccato il pass per i quarti di finale del Roland Garros 2019. Una partita bellissima, la più divertente del torneo, con il giovane greco che avrà a lungo rimpianti per la sconfitta. Ventidue, infatti, le palle break non convertite da Tsitsipas, prima di cedere 6-8 al quinto set.

Ai quarti, Stanimal se la vedrà con l’amico e connazionale Roger Federer, che ha giocato in scioltezza contro Leo Mayer, chiudendo agevolmente in tre set. Vittoria sul velluto anche per Nadal, contro la sorpresa argentina Londero. Sospesa, dopo tre set, la sfida tra Kei Nishikori e Benoit Paire, con il giapponese avanti due a uno, dopo la maratona tra Wawrinka e Tsitsipas.

Nel torneo femminile, invece, continua la corsa di Sloane Stephens. La finalista dello scorso anno ha avuto la meglio in due set sulla Muguruza, e affronterà Jo Konta, che sta dimostrando una grande condizione in questa stagione sul rosso dopo mesi difficili. L’altro quarto già programmato è quello tra Petra Martic e Marketa Vondrousova, capaci di battere rispettivamente Kanepi e Sevastova.