Belen e Stefano matrimonio bis, Ibiza l’isola del cuore

Si torna a parlare della showgirl più apprezzata dall’universo maschile. Ebbene si, si tratta di Belen che non si smentisce mai, infatti provoca i fan con una serie di video social ad alto tasso erotico durante uno shooting di quella che pare essere la prova del suo abito nuziale. Schiena nuda, scorci di seno, stacco di coscia da urlo, tulle e pizzo bianco a velare la pelle seminuda. Il sogno dei follower continua.

La vorrebbero rivedere all’altare con Stefano De Martino e sperano che la famiglia si allarghi presto. Eccoli accontentati, si dice che rinnoveranno i voti nuziali durante una cerimonia sul mare a Ibiza, la location perfetta per la loro storia d’amore. Intanto la showgirl e il ballerino vivono questa ritrovata intesa come due adolescenti alla prima cotta, tenendo sempre l’amore per il figlio Santiago come filo conduttore della love story. I due vogliono anche allargare la famiglia.

Così, basta che Belen posti uno scatto con il numero 3 dipinto in viso, che tutti colgono il messaggio di una cicogna. Purtroppo era una pubblicità, ma i follower di Belen e Stefano hanno sperato fosse l’annuncio tanto atteso di una nuova gravidanza. E chissà che presto non vengano accontentati.

Dopo la separazione, i due ex si sono riconquistati e proprio sull’isola delle Baleari, loro posto del cuore, vogliono sancire il ritrovato amore. I due sono ora voltati a Ibiza e naturalmente di social sono arrivate diverse stories. Un’occasione speciale per rinnovare le promesse e per urlare al mondo la loro rinata passione e complicità.

Durante la lunga separazione, la showgirl si è fidanzata col pilotaGp Andrea Iannone. L’ex ballerino di “Amici” invece è stato spesso accostato alla influencer Gilda Ambrosio. Hanno sempre trascorso le estati con il loro bimbo, Santiago, prendendo case a pochi chilometri l’uno dall’altra, ma sempre guardando lo stesso specchio di mare. Quest’anno Belen e Stefano guarderanno insieme nella stessa direzione sulla stessa spiaggia

“Se nulla ci salva dalla morte, almeno questo amore ci salva dalla vita”, ha scritto Belen in uno scatto condiviso su Instagram e realizzato proprio davanti ad una chiesa.