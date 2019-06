Campionati Italiani Assoluti di Scherma, a Palermo una grande manifestazione

Grande manifestazione prevista a Palermo per i Campionati Italiani Assoluti di Scherma. “La nostra realtà è unica, c’è molta concorrenza, somigliano ai trials americani di atletica e nuoto, soprattutto in certe armi. Saranno dei campionati italiani che valgono moltissimo”. Sono le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, in vista degli Assoluti di scherma in programma a Palermo dal 6 al 9 giugno.

Palermo “Capitale italiana della scherma 2019”

Com’è noto, il consiglio Federale della Federazione Italiana Scherma ha proclamato Palermo “Capitale italiana della scherma” per l’anno 2019. L’evento più importante è rappresentato dai Campionati Italiani Assoluti Palermo 2019, che si terranno in città nel corrente mese di giugno.

Il Sindaco Leoluca Orlando ha ricordato che “la manifestazione di oggi arriva dopo mesi di iniziative ed eventi che hanno portato atleti della nazionale e campioni nella nostra città, nelle scuole, nei quartieri. Manifestazioni che culmineranno con i campionati nazionali assoluti e paralimpici nelle prossime settimane”.

I 11o anni del movimento schermistico azzurro

Oggi, intanto, a Palazzo dei Normanni, nel capoluogo siciliano, sono state inaugurate le celebrazioni per i 110 anni del movimento schermistico azzurro. “È stata la volontà di Giorgio Scarso, un siciliano doc – sottolinea Malagò riferendosi al presidente della Fis -. È una ricorrenza importante di questa federazione, un movimento in grande crescita. Prima la scherma era radicata in 3, 4, 5 territori del Paese, ora si è diffusa su larga scala nazionale e con atleti che arrivano da tutte le parti. Ma la Sicilia è quella che ha fatto di più, anche nelle varie armi, e siamo particolarmente fieri di essere qui a riconoscere questo. È una bellissima iniziativa, impreziosita dalla presenza del Capo dello Stato”.

Campionati Italiani Assoluti di Scherma a Palermo

“Il livello sarà altissimo: avremo 504 atleti, è il centesimo campionato assoluto e visto che poi ci saranno gli Europei, validi per la qualificazione olimpica, è facile immaginare che l’impegno sarà massimo“. Giorgio Scarso, presidente della Federscherma, si aspetta una grande edizione degli Assoluti, in programma a Palermo dal 6 al 9 giugno.

Dalla Sicilia grandi nomi della scherma italiana

“La città sta rispondendo benissimo”, ha aggiunto a margine dell’inaugurazione delle celebrazioni, a Palazzo dei Normanni, dei 110 anni del movimento schermistico azzurro. “Siamo orgogliosi di questo anniversario ed era giusto offrire un riconoscimento a questa regione, a questa città – ha detto ancora Scarso in merito alla scelta di Palermo – che hanno prodotto grandi campioni e organizzato grandi eventi. Mi piace ricordare che il 50% degli atleti che erano presenti a Rio erano siciliani: è il riconoscimento a una terra che, con tutte le difficoltà che sappiamo, ha fornito grandi nomi alla scherma italiana”.