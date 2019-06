Palermo dedica uno spazio alla memoria di Fabrizio De Andrè, il cantautore genovese morto a Milano 20 anni fa. Lo ha annunciato lo stesso sindaco Leoluca Orlando. Per l’occasione una giornata di eventi, sabato 1 giugno, ai cantieri culturali della Zisa. La manifestazione, dal titolo “Una goccia di splendore – Palermo per Fabrizio De Andrè”, si concluderà con un concerto al quale sarà presente anche Dori Ghezzi.

“A Faber – dice il primo cittadino – sarà intitolato lo spazio antistante il Conservatorio di Palermo. Lo faremo con Dori Ghezzi nelle prossime settimane”.

Il programma

Si inizia alle ore 10.00, presso i Cantieri Culturali alla Zisa, con la scopertura di murales realizzati dagli studenti dell’Accademia delle Belle Arti e l’intitolazione di uno spazio al cantautore genovese.

Alle ore 11.00 è prevista la scopertura di una targa in Piazza San Giorgio Dei Genovesi.

Alle ore 11.30 incontro con la stampa presso il Conservatorio “Alessandro Scarlatti” cui saranno presenti, tra gli altri, il Sindaco Leoluca Orlando e la cantante Dori Ghezzi, vedova di Faber e Presidente della Fondazione Fabrizio De Andrè. A seguire l’esibizione degli studenti del Conservatorio.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17.00, concerto presso i Cantieri Culturali alla Zisa, con diversi tributi a De Andrè.

Riprese video di Marcella Chirchio.