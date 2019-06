La Casa di Carta, il trailer della terza parte è uscito oggi

Dopo il grande successo delle prime due stagioni, incluso il premio come miglior serie drammatica agli International Emmy Awards, il 19 luglio La casa di Carta torna su Netflix con gli episodi della terza parte, un nuovo giro di storie di cui la piattaforma streaming diffonde oggi il trailer ufficiale.

Mentre sono stati confermati i ritorni di Enrique Arce (Arturo), Kiti Mánver (Mariví), Juan Fernández (Colonnello Prieto) e Mario de la Rosa (Suarez), il trailer non rende chiaro se il più viscido dei membri della banda, Berlino (Pedro Alonso), apparirà via flashback o tornerà effettivamente nella serie. Non finisce qui però, La Casa di Carta 3 fa fare, infatti, la loro comparsa ad alcune facce nuove, a cominciare da Bogotà e Marsiglia (le aggiunte al cast Hovik Keuchkerian e Luka Peros), un Ingegnere (Rodrigo de la Serna) e la detective Raquel Murillo (Itziar Ituno), che come sappiamo ha preferito una vita con Il Professore.