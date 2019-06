Ritirate le accuse di stupro per CR7

Cr7 si difende dalle accuse di stupro

Nego fermamente le accuse che sono state mosse. Lo stupro è un crimine abominevole che va contro tutto ciò che sono e tutto ciò in cui credo. Non voglio alimentare lo spettacolo mediatico creato da certe persone che cercano pubblicità alle mie spalle. La mia coscienza è pulita, mi permetterà quindi di attendere con tranquillità i risultati di tutte le indagini.

Sono state. L’attaccante della Juventus era stato accusato da Katheryn Mayorga . È stata la stessa ragazza a fare un passo indietro. Lo riporta il sito statunitense Bloomberg Si chiuderebbe così il. La donna che ha accusato il portoghese di un presunto stupro nel 2009 in una suite a Las Vegas si sarebbe decisa a ritirare la causa intentata contro il giocatore il 27 settembre. I legali però non hanno indicato se c’è stato un accordo tra le parti. L’atto che chiude la vicenda giudiziaria, “voluntary dismissal”, sarebbe stato depositato il mese scorso in un tribunale di Las Vegas. Quando la donna sporse denuncia all’epoca, non fece subito il nome di Cristiano Ronaldo. Ci ripensò soltanto qualche mese dopo. E sembra che adesso ci abbia ripensato nuovamente, ritirando le accuse. Secondo quanto appreso ci sarebbe stato un accordo con i legali di Ronaldo e la donna avrebbe ottenuto 375mila dollari per ritirare le accuse. Nonostante il presunto accordo, una nuova denuncia fu presentata a fine settembre del 2018. Ora la parola fine a una vicenda che il fuoriclasse della Juventus ha sempre respinto parlando di accuse false.Il bomber, da parte sua, ha sempre confermato di volercon gli investigatori sicuro della sua innocenza. Qualche mese fa aveva infatti ribadito: