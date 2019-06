La sedicenne Carmen Pierri, del team di Gigi D’Alessio, ha vinto la finale di The Voice Of Italy. A contendersi il titolo di talento musicale dell’anno anche Diablo, Miriam Ayaba e Brenda Carolina Lawrence, rispettivamente per i team di Morgan, Elettra Lamborghini, Gué Pequeno.

La gara si è svolta attraverso tre manche, una dedicata i duetti, la seconda ai brani cover e la terza agli inediti dei concorrenti.

Foto da Twitter.