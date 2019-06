Tredici Pietro, il figlio rapper di Gianni Morandi debutta con l’album “Assurdo”

Il figlio rapper di Gianni Morandi debutta con l’album “Assurdo”. Il suo nome d’arte è Tredici Pietro, all’anagrafe Pietro Morandi. Il rapper 22 enne, infatti, è figlio infatti di Gianni e Anna Dan.

È arrivato il momento del suo debutto musicale con il disco “Assurdo“. L’album, in uscita il 7 giugno, è prodotto da Mr Monkey e si compone di 7 tracce inedite.

Tredici Pietro, il figlio rapper di Gianni Morandi

“Figlio d’arte? Vedo più vantaggi che problemi, non sono una vittima, certo la presenza di un padre come il mio non è stata facile”, racconta il giovane cantante a “Vanity Fair“.

La presenza di Gianni Morandi come padre ha segnato la vita di Pietro. Portare un cognome così importante nel mondo della musica non è stato facile per lui, tanto da andare in analisi. “Da adolescente sono stato da uno psicologo per un paio di anni, grazie alla terapia stavo meglio, dovrei tornarci. Da ragazzino non ho mai raccontato a papà della mia passione per il rap, cercavo di nasconderla perché mi parlava delle difficoltà di questo ambiente. Poi ha ascoltato di sua iniziativa un mio pezzo e mi ha detto che lo trovava bello. Oggi.. Sono pronto ad accettare il pregiudizio“. Il debutto rap con l’album “Assurdo”