Ancora una volta, il tennis femminile incorona una nuova campionessa. Ashley Barty ha conquistato il suo primo titolo slam sulla terra rossa del Roland Garros, schiantando nella finale parigina una Marketa Vondrousova che, a nemmeno vent’anni, ha pagato lo scotto della scarsa esperienza ad alti livelli. Un successo che proietta l’australiana tra i grandi del tennis oceanico, con tanto di premiazione ad opera della leggenda Rod Laver.

Per la Barty, adesso, la scalata alla classifica WTA è quasi completa. La ventitreenne ha infatti raggiunto la posizione numero 2 del ranking, e nei prossimi mesi andrà all’assalto del trono di Naomi Osaka. Per la Vondrousova, invece, la speranza che questa sia solo la prima di tante finali importanti.

Nel torneo maschile, invece, si rinnova la sfida tra il re della terra rossa e il suo più valido sfidante. Rafael Nadal andrà a caccia del dodicesimo Roland Garros della sua straordinaria carriera, e si troverà di fronte, come dodici mesi fa, Dominic Thiem. L’austriaco, dopo la sospensione per pioggia, l’ha spuntata 7-5 al quinto contro Novak Djokovic, e domani si giocherà il primo titolo slam della carriera, in un’annata che lo ha già visto trionfare a livello di Masters 1000.