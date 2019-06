Uccide la ex a coltellate, ferisce un altro uomo e poi tenta il suicidio

Una storia atroce quella che si è consumata nel pomeriggio in via Vespucci, a Montegaldella (Vicenza). Un uomo ha ucciso a coltellate la ex e ferito gravemente un altro uomo e ha poi tentato il suicidio. A dare l’allarme è stata una donna intorno alle 16:45 circa.

Uccide la ex a coltellate, ferisce un altro uomo e tenta il suicidio

La donna ha chiamato il numero di emergenza 112 segnalando che un uomo stava accoltellando la sua vicina di casa e un altro uomo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i militari della stazione di Longare e di altre pattuglie della compagnia di Vicenza insieme al personale del 118.

Vicino al garage sul retro del palazzo i carabinieri hanno trovato la 43enne e vicino a lei un uomo, ferito a coltellate. Accanto ai due corpi c’era l’aggressore. Un uomo di 38 anni, ex convivente della donna, anch’egli in condizioni gravissime perché, sempre a coltellate, aveva tentato il suicidio. Per la donna non c’è stato nulla da fare, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’aggressore, che non ha precedenti penali, e la vittima convivevano fino a circa un mese fa, quando il rapporto si era interrotto e l’uomo aveva lasciato l’appartamento di Montegaldella.

Ancora da chiarire invece i motivi per cui è rimasto coinvolto l’altro uomo accoltellato che è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Vicenza mentre l’aggressore è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Padova. Sul caso indagano i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale e della Compagnia di Vicenza.