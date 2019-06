Roland Garros, Nadal piega Thiem in quattro set: è il 12° titolo

Certe cose nel tennis non cambiano mai. Una di queste è Rafael Nadal campione del Roland Garros. Battendo Dominic Thiem in quattro set, il maiorchino è stato incoronato re di Parigi per la dodicesima volta in carriera. Un record impressionante, e ancor di più lo è la statistica di 93 vittorie e due sole sconfitte sulla terra rossa del circolo dei Moschettieri.

Nadal, a dir la verità, non era partito bene nel match. Thiem aveva provato a mettere pressione, e per primo aveva trovato il break del 3-2. Da lì in poi, però, è salito in cattedra Rafa, che ha messo in fila quattro giochi per portare a casa il primo parziale. Nel secondo, l’austriaco ha tirato fuori il meglio di sé, vincendo con un 7-5 che, però, si è rivelato una vittoria di Pirro.

Dopo le fatiche dei primi due set, infatti, Domi era completamente esausto, e ha ceduto di schianto al campione spagnolo, al diciottesimo titolo slam complessivo. Il record di Federer dista solo due lunghezze, e se oltre a quelli su terra arrivasse anche un trionfo sul veloce, il compito potrebbe essere più semplice del previsto.