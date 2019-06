Sembrava fosse finalmente arrivata l’estate e invece il meteo ci riserva ancora qualche sorpresa. Le previsioni di lunedì 10 giugno vedono in ritorno del maltempo al Nord. Al Centro e al Sud si addensano le nubi.

Il weekend appena terminato è stato segnato dalle alte temperature un po’ ovunque in Italia. Al Sud le spiagge cominciano ad affollarsi di gente in cerca di un po’ di sole per la tintarella. L’acqua del mare, però, è ancora un po’ fredda. E sì, perché quest’anno, come sappiamo bene, la primavera non si è fatta vedere. A prendere il suo posto un tempo freddo e piovoso che ha interessato i mesi di aprile e maggio.

Giugno, finalmente, si apre all’insegna del beltempo. Dopo un inizio che ha fatto ben sperare, però, ecco che qualcosa torna a disturbare l’estate. Vediamo quindi le previsioni meteo di oggi, lunedì 10 giugno, del centrometeoitaliano.it.

Il meteo di lunedì 10 giugno, il ritorno della pioggia

AL NORD

Tempo fortemente instabile tra Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta con temporali localmente molto intensi tra pomeriggio su Alpi e Prealpi.

Maggiore variabilità altrove con locali piogge a ridosso dei monti.

AL CENTRO

Variabilità prevalentemente asciutta su tutte le regioni con molte nubi in transito alternate a maggiori schiarite, specie sul versante adriatico.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino su tutte le regioni peninsulari e Sicilia, maggiori addensamenti attesi invece sulla Sardegna con possibili e locali piovaschi. Al pomeriggio atteso qualche acquazzone sull’Appennino

meridionale.

Temperature in generale aumento al Centro-Sud, stazionarie al Nord.