“Genitori in blue jeans” si prepara al revival con il cast originale

Buone notizie per gli amanti delle serie cult anni Novanta. Sembra, infatti, che “Genitori in blu jeans” si prepari al revival con il cast originale. Lo ha annunciato, con una intervista a “Us Weekly“, Jeremy Miller, che nella serie era il piccolo Ben.

Il revival con il cast originale

Sarebbe dunque in cantiere il revival di una delle sit-com più amate, “Growing Pains“. Ai tempi della messa in onda del telefilm, Miller interpretava il piccolo di casa ma oggi ha 43 anni. La ripresa della serie sarebbe un omaggio ad Alan Thicke, scomparso tre anni fa a causa di un infarto.

Nella sua intervista, Miller ha spiegato di essere costantemente in contatto con altri due protagonisti della serie originale, Kirk Cameron e Tracey Gold, che interpretavano rispettivamente Mike e Carol, fratello maggiore e sorella di Ben.

“Stiamo cercando di mettere insieme una storia che abbia un sensoe sia rispettosa di Alan, del cast e della storia della serie”. L’attore è consapevole che non sia un’impresa facile e che nasconda qualche insidia. “È una sfida, lo sappiamo – ha continuato -, ma essendoci credo che saremo in grado di fare qualcosa all’altezza”.

“Genitori in blue jeans”

“Genitori in blue jeans” è stata una fortunata serie televisiva degli anni Novanta. È durata 7 stagioni, dal 1985 al 1992. In Italia, però, è arrivata nel 1989.

Ha ottenuto un successo clamoroso in tutto il mondo e ha lanciato alcune star, a partire da Leonardo Di Caprio, passando per Luke Bower e Ashley Johnson.

Al momento il progetto del revival è ancora agli inizi ed è tutto da vedere se andrà in porto. “Una volta che avremo messo giù un buon punto di partenza – ha proseguito Miller – allora potremo iniziare a parlare con le società di produzione”.