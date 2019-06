Sulla possibile procedura di infrazione nei confronti dell’Italia e il completamento dell’Unione economica e monetaria “riteniamo che l’Eurosummit del 21 giugno debba assumere decisioni non divisive e con un’adeguata base politica e tecnica”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in Aula alla Camera durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

Ue, Conte: “No a decisioni divisive sui conti pubblici”