Giulia De Lellis e Adrea Iannone insieme sotto le lenzuola: c’è la prova social

Si scoprono gli altarini. C’è la prova social di un incontro sotto le lenzuola tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone.

Erano stati pizzicati insieme al ristorante. Poi qualcuno li aveva intravisti nel paddock del MotoGp. Adesso non ci sono più segreti e i due sbarcano ufficialmente sui social.

Giulia De Lellis e Adrea Iannone insieme sotto le lenzuola

La nuova coppia dell’estate è quella formata da Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Le prove sono ormai in rete e i follower in attesa di aggiornamenti seguono impazienti le storie di entrambi.

I più curiosi sono presto accontentati. Ecco che finalmente Giulia posta un video a letto con un braccio tatuato attorno al collo. Nessun dubbio all’orizzonte, i segnali parlano chiaro: quel braccio è proprio quello di Andrea.

L’ultimo tassello era arrivato da una foto pubblicata da Iannone in cui si vedeva la De Lellis con il fratello (da tanti scambiato per il pilota). Nessun commento, ma i fan avevano capito che di lì a poco sarebbero usciti allo scoperto sui social insieme. E così, detto fatto. A piccole dosi però, visto che la modella si limita a mostrare il braccio di Andrea e un continuo scambio reciproco di like.

Tra Giulia e Irama è definitivamente finita

Guarda caso la pubblicazione avviene in contemporanea con quella dell’ex di Giulia, il cantante Irama.

Irama, infatti, ha già dimenticato la bella Giulia De Lellis. Il suo cuore adesso batte per la nuova fidanzata Victoria e con lei esce per la prima volta in pubblico. Anche lui ci va piano come la ex. Un’apparizione semplice, senza scandali. L’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi e la bella Vicoria Stella Doritou non si baciano ma si mostrano felici in un abbraccio.

Tanta passione ma anche tante voci di tradimenti. Come quella secondo la quale, lo scorso dicembre, Irama sarebbe stato beccato con un’altra donna. Per la precisione, si trattava di una “moretta”.

“La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa e di comune accordo», aveva scritto. “Siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene ma abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme. Spero che questa comunicazione faccia cessare i continui pettegolezzi e i pedinamenti, che mi seguono fino all’estero”.

Foto da Instagram.