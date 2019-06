Irama ha già dimenticato la bella Giulia De Lellis. Il suo cuore adesso batte per la nuova fidanzata Victoria e con lei esce per la prima volta in pubblico.

Un’apparizione semplice, senza scandali. L’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi e la bella Vicoria Stella Doritou non si baciano ma si mostrano felici in un abbraccio.

Fine della storia con Giulia De Lellis

Il cantante ha da poco concluso la sua storia d’amore con Giulia De Lellis. Tanta passione ma anche tante voci di tradimenti. Come quella secondo la quale, lo scorso dicembre, Irama sarebbe stato beccato con un’altra donna. Per la precisione, si trattava di una “moretta”.

“La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa e di comune accordo», aveva scritto. «Siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene ma abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme. Spero che questa comunicazione faccia cessare i continui pettegolezzi e i pedinamenti, che mi seguono fino all’estero”.

E dire che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva compiuto un passo deciso facendo conoscere al rapper la sua adorata famiglia. D’altronde è la nota la tendenza di Irama ad essere “un uccel di bosco”, accusato da tutte le sue ex di averle tradite durante la loro relazione.

Irama esce per la prima volta con la nuova fidanzata Victoria

Irama esce allo scoperto e nelle Stories di Instagram pubblica uno scatto con la nuova fiamma. Il cantante e Victoria si sono presentati insieme alle sfilate milanesi di moda uomo.

Victoria Stella Doritou, modella e influencer, fa battere di nuovo il cuore del cantante – ex vincitore di “Amici” – che ha appena lanciato il suo nuovo tormentone estivo “Arrogante“.

Chi è Victoria Stella Doritou

La ragazza che ha fatto perdere la testa ad Irama si chiama Victoria Stella Doritou. Influencer, star di Instagram e top model in ascesa, bocca carnosa e fisico mozzafiato.

Victoria è nata il 26 novembre 1997 a Limisso, città dell’isola di Cipro. Da anni posa per marchi di costumi da bagno e intimo (in Italia fa parte dell’agenzia Independent Model Management). La ventiduenne è anche una ballerina di danza classica: ha studiato danza in Ungheria presso la prestigiosa accademia Magyar Tancmuveszeti Egyetem.

In Italia ha già fatto coppia con un italiano: Andrea Zelletta, tronista di Uomini e donne.

Foto da Instagram.