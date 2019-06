Matteo Berrettini continua a sognare sull’erba di Halle. Il ventitreenne romano, nella sfida di quarti di finale contro Karen Khachanov, ha replicato il risultato di una settimana fa, battendo in due set il russo. Un risultato da non dare per scontato, considerando che l’avversario di oggi è al numero 9 del ranking ATP.

Un successo che proietta Berrettini a un passo dall’ingresso tra i primi venti della classifica mondiale, anche se dovrà fare i conti con un concorrente molto agguerrito come Felix Auger-Aliassime, a sua volta in semifinale al Queen’s. Da non sottovalutare anche l’attuale numero 20 del ranking, Roberto Bautista Agut, che però oggi se la vedrà con Federer nei quarti di Halle.

Halle con vista su Wimbledon

Domani, in semifinale, Matteo affronterà David Goffin, che ha eliminato in rimonta la testa di serie numero 2 del torneo, quel Sascha Zverev che non riesce a ingranare in questo 2019. Una grande opportunità per aumentare ancora il proprio ranking e certificare una testa di serie importante in vista di Wimbledon. Il torneo londinese, infatti, attribuisce particolare valore ai punti conquistati su erba, e rientrare tra le prime 16 teste di serie consentirebbe di evitare i big fino agli ottavi.